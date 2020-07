Visite: 336

Dopo 34 anni il Dirigente Scolastico Ing. Sardini Andrea concluderà il suo mandato e lascerà l’Istituto F.lli Taddia di Cento, Scuola che ha voluto fortemente e ha amato, per godere di un meritato riposo.

Una lunga carriera la sua durante la quale ha profuso professionalità e impegno e che lo ha visto ricoprire anche incarichi di reggenza in altri importanti Istituti del territorio.

Inutile, ma non scontato dire che a noi tutti Personale Docente, Tecnico, Amministrativo e Ausiliario mancherà moltissimo, perché sarà davvero così, ci mancherà soprattutto il suo esserci sempre, per tutti, perché lo si poteva vedere aiutare i Collaboratori davanti Scuola in inverno a spargere sale per evitare cadute o a raccogliere l’acqua che puntualmente dopo forti temporali, entrava copiosa nelle aule da una falla sul tetto o insieme ai Tecnici a sistemare cavi per la rete internet o a spostare arredi; c’era per il Personale di Segreteria per indirizzare, per suggerire, per tutelare e c’era per i Docenti in quell’Ufficio sempre aperto a tutte le ore, la luce accesa fino a tardo pomeriggio, in inverno la si vedeva da fuori.

Professionale, attento e molto, molto preparato, lavoratore instancabile trovava sempre un momento anche per parlare con i ragazzi e con i genitori, anche quelli più impegnativi, più difficili.

Un Dirigente a tutto tondo che ha amato moltissimo la sua Scuola, l’ha preservata e l’ha fatta crescere e sicuramente la porterà nel cuore e noi vogliamo ringraziarlo per questo, per il lavoro svolto, anche nel corso di questo ultimo anno scolastico così sofferto, difficile e particolare, per la determinazione che gli ha consentito di raggiungere gli obiettivi sperati e per la fiducia che ci ha accordato, che ci ha permesso di crescere professionalmente e di fare meglio e di fare di più.

Con tanto affetto e stima,

il Personale tutto delle “Scuole Taddia”.

