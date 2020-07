PIEVE DI CENTO – Conclusi i “P-DAYS”, il Sindaco: “Un successo”

Visite: 76

E’ il sindaco di Pieve di Cento Luca Borsari a commentare la

giorni dedicata alle bellezze e all’intrattenimento: In questo momento si stanno concludendo i P-days! “Cosa sono stati? Sono stati un nuovo e piacevole “esperimento”. Sono stati tre giorni in cui Pieve si è mostrata, in un modo nuovo, in tutta la sua bellezza. Nel cuore dell’estate 2020 abbiamo messo insieme energie di tantissime persone, in un indispensabile gioco di squadra, e abbiamo consentito a chi è passato da noi di: vedere danzare in pinacoteca e dipingere sotto i portici, ammirare mostre in strada e ascoltare lezioni di liutai in Rocca, assistitere a concerti in piazza e mangiare in tavole apparecchiate lungo le strade e nelle nostre piazze. Vedere filare la canapa o visitare il nostro straordinario archivio storico. Abbiamo infine vissuto momenti belli come l’inaugurazione di un parco riqualificato e di una statua donata da dei giovani in memoria dell’amicizia di un loro amico che non c’è più. E’ stato bello! Pieve è bella ed è stato bello viverla durante e grazie a questi ormai famosi P-days”

