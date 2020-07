RIPRESA POST COVID-19 | CARICENTO: INIZIANO A CALARE LE RICHIESTE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE

Visite: 63





Rallentano anche se continuano a salire le richieste di finanziamento entro i 30 mila euro

Continua a salire il numero degli imprenditori che hanno presentato richiesta di liquidità entro i 30 mila euro come previsto dalla Legge n.40 del 5 giugno 2020 e dal D.L. n 23/20, anche se un rallentamento rispetto al mese di giugno è evidente; in totale sono 1.046 le richieste arrivate da imprese clienti di Caricento e quasi 15 milioni gli importi già liquidati.

“ Nonostante il numero totale delle richieste sia in leggero aumento rispetto all’ultimo aggiornamento di inizio luglio, più dell’80% delle pratiche sono già state deliberate. Teniamo il passo. – ha dichiarato il Direttore Generale, Ivan Damiano – Nell’attuale contesto di difficoltà generato dalla pandemia COVID-19, vogliamo schierarci al fianco delle nostre aziende clienti, ben consapevoli del loro ruolo di motore produttivo e fattore di vitalità del tessuto economico-sociale del territorio in cui operiamo ”.

Per quanto concerne le richieste di moratoria, il numero totale è pari a 2.072 con oltre 270 milioni di euro di crediti congelati di cui circa 44 milioni relativi alla sospensione di prestiti e mutui effettuati da privati.

Stabili le richieste di anticipo cassa integrazione che si attestano a 252, interamente lavorate.

