Al via 72ª Fiera del Libro a Decima

Di Marco Cevolani – Da mercoledì 22 a domenica 26 luglio presso il parco della Scuola dell’infanzia “Sacro cuore” di Decima, in via Cento 196, in occasione della Festa di Sant’Anna, la Parrocchia di San Matteo della Decima con il patrocinio del Comune di Persiceto, organizza la 72ª Fiera del Libro. La Fiera, oltre alla tradizionale esposizione e alla vendita di libri, propone servizio bar e stand gastronomico, lotteria con ricchi premi, spettacoli e incontri letterari.

Piuttosto ricco e articolato il programma. Si comincia il 22 luglio con la cerimonia di inaugurazione prevista per le 19.30 e a seguire, alle 20.45 i volontari “Nati per leggere” della Biblioteca R. Pettazzoni proporranno “Un volo di storie”, incontro di narrazioni per bambini; alle ore 21 è in programma il primo appuntamento di “Racconti dal mondo”, una serie di serate in cui alcuni giovani di Decima racconteranno la propria esperienza di servizio: la prima a portare la sua testimonianza sarà Alice Poggi.

Giovedì 23 luglio, alle ore 21 per “Racconti dal mondo” seguirà la storia di Edoardo Presti e alla stessa ora venerdì 24 luglio quella di Raffaele Scagliarini.

Sabato 25 luglio due incontri con autrici: alle ore 21.15 Martina Festi e Noemi Scagliarini presenteranno il libro “Il sigillo del Leone” (Edizioni Freccia D’Oro), e alle ore 22 Mara Munerati presenterà “Quel cane di Buster”. Domenica 26 luglio, a chiusura della manifestazione, dalle ore 8.30 alle 11 è in programma la Santa Messa per la Festa di Sant’Anna e alle 18 i Vespri solenni con benedizione; alle ore 21 si terrà l’estrazione della lotteria.

La fiera sarà aperta sabato e domenica dalle 19 alle 23 e nei giorni feriali dalle 19.30 alle 23. Per tutta la durata della manifestazione sarà possibile visitare lo spazio libri presso la Sala polivalente, partecipare alla lotteria con ricchi premi in palio, mentre il bar e lo stand gastronomico offriranno gnocco fritto, panzerotti, gnoccolosi, patatine, piadine, granite.



In caso di maltempo gli eventi si svolgeranno presso il teatro parrocchiale e gli stand gastronomici funzioneranno regolarmente; l’accesso al parco e agli stand dovrà avvenire secondo le norme anti-Covid con obbligo di mascherina

