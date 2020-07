Il Prefetto Michele Campanaro incontra il neo Presidente provinciale di Confartigianato Graziano Gallerani

Visite: 30





Nella mattinata di oggi, il Prefetto Michele Campanaro ha incontrato, a Palazzo don Giulio d’Este, il neo Presidente provinciale della Confartigianato, l’imprenditore centese Graziano Gallerani, accompagnato dal Direttore Paolo Cirelli.

Nel corso del cordiale incontro sono stati passati in rassegna alcuni dei principali problemi che quotidianamente affliggono le imprese, in particolare quelle artigiane, che rappresentano il 27% del tessuto imprenditoriale complessivo della provincia.

Tra i temi sul tappeto la necessità del rispetto del principio di legalità e l’importanza di un efficace contrasto dei fenomeni di abusivismo.

“La Prefettura è in prima linea a presidio dei circuiti legali dell’economia”, ha sottolineato il Prefetto Campanaro, ricordando le recenti iniziative anti abusivismo commerciale promosse sulle spiagge del litorale comacchiese. “La nostra stella polare resta l’attività di prevenzione ed il contrasto a possibili fenomeni di illegalità o di ingerenze criminali, che andrebbero ad incidere sfavorevolmente sul già provato tessuto economico e sociale in questa fase così delicata per il Paese, di ripresa e di riavvio delle varie attività imprenditoriali a seguito del lockdown correlato alla emergenza epidemiologica da Covid-19. Combattere l’abusivismo significa stare al fianco degli imprenditori che svolgono la loro attività nel rispetto delle regole, garantendo così anche i consumatori”.

Al termine dell’incontro, il Prefetto Campanaro, nel formulare al Presidente Gallerani i migliori auguridi buon lavoro, ha espresso l’auspicio che tra Istituzioni e mondo dell’impresa possano proseguire, con rinnovata sinergia, rapporti di leale collaborazione a sostegno del territorio ferrarese e della sua economia.

