COVID-19: CARICENTO INAUGURA IL NUOVO TUNNEL DI SANIFICAZIONE AUTO PRESSO LA SEDE DI CMV

Grazie al contributo della banca è stato realizzato un innovativo tunnel igienizzante per i veicoli dell’ASL di Cento

Grazie alla donazione di 30 mila euro effettuata dalla Cassa di Risparmio di Cento al Comune di Cento per la lotta al Covid-19, è stato inaugurato oggi un innovativo tunnel di sanificazione per gli automezzi posizionato all’esterno della sede di CMV Servizi srl in via Malamini 1. Il contributo, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Cassa ed erogato ad aprile, era già stato in parte utilizzato per fronteggiare l’emergenza sanitaria tramite l’acquisto di 3 macchine che consentono la sanificazione degli ambienti e 5 mila mascherine FFP2 distribuite ai medici di base e ai pediatri dell’Alto Ferrarese.

Il Comune di Cento, primo in Italia a mettere a disposizione della comunità questo genere di presidio, consentirà l’utilizzo gratuito del nuovo tunnel sanificatore a tutto il personale sanitario dipendente dell’Azienda Ospedaliera, alle RSA, ai Centri Socio Riabilitativi del territorio centese, alle Forze dell’Ordine ed ai mezzi comunali, contribuendo così ad incrementare ulteriormente le misure di prevenzione al contagio nell’area centese. In una seconda fase il tunnel sarà messo a disposizione di tutta la cittadinanza previo pagamento di un modico contributo.

L’impianto, prodotto da Giulio Barbieri srl, azienda di Poggio Renatico, verrà utilizzato per abbattere istantaneamente la carica virale e batterica presente sulle superfici dei veicoli che lo attraverseranno e contribuirà pertanto a mantenere sempre alto il livello di sicurezza del personale dell’ASL di Cento.

“ Come realtà del territorio siamo fieri di aver potuto contribuire alla realizzazione di questo innovativo tunnel sanificatore – ha commentato il Presidente di Caricento, Giuseppe Pallotta – Presidi come questo diverranno sempre più fondamentali per poter limitare la diffusione del COVID-19 ed assicurare lo svolgimento dell’operatività di tutta la comunità centese in totale sicurezza”.

” Ringrazio ancora una volta la Cassa di Risparmio di Cento per la collaborazione e la sensibilità dimostrata nel supportare questa iniziativa –ha dichiarato il Sindaco di Cento, Fabrizio Toselli –La banca si conferma sempre attenta al nostro territorio e a rispondere alle necessità sociali “.

