CORPORENO: Spruzza il disinfettante in faccia alla barista e ruba dalla cassa

Verso le ore 14.45 di oggi presso un bar di via statale a Corporeo, un avventore, dopo avere preso la bomboletta del disinfettante in uso alla clientela, la usava per spruzzare il liquido sul volto della barista ed approfittando della situazione asportava alcune decine di euro dalla cassa per poi darsi alla fuga e far perdere le proprie tracce. Sono in atto le necessarie attività investigative da parte dei Carabinieri

