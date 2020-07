BONDENO: Maltrattamenti all’ex moglie, arrestato

Visite: 73





Nel corso del pomeriggio di ieri a Bondeno i militari del locale Comando Stazione Carabinieri hanno tratto in arresto, in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere emesso il precedente 21 luglio dall’Ufficio G.I.P. del Tribunale di Ferrara: O.A., nato in provincia di Palermo nel 1982, pregiudicato. L’uomo, in un periodo compreso tra i mesi di giugno e luglio del corrente anno, ha posto in essere nei confronti della ex convivente, una donna centese di poco più grande di lui, reiterati atti consistiti poi in reati quali rapina, estorsione, maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Ferrara. Più nello specifico l’uomo, tra i vari episodi subiti dalla donna: in una occasione all’interno di un bar di via Bonati dopo averla minacciata e colpita alla schiena con pugni, le sottraeva dal portamonete la somma di denaro ivi contenuta di circa 50 euro; in un’altra occasione, per esempio, malgrado la separazione, si introduceva all’interno dell’appartamento della donna e lo occupava abusivamente.

