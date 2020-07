CENTO: “Al Liceo si rischia di avere troppi alunni in classe” la protesta di alcuni genitori

Visite: 22

Con le nuove disposizioni anti-Covid si pensava ad una minore concentrazione di alunni nelle classi ed invece, a sentire la protesta di alcuni genitori di ragazzi del Liceo di Cento, sembrerebbe addirittura il contrario. Come dichiarato da un gruppo di genitori dei ragazzi che frequentano la classe 2/c, che sarà la 3ª in settembre in conferenza stampa “ci hanno prospettato delle anomalie”. Come dichiarato dagli stessi genitori “la classe passerà da 19 alunni a 27. In periodo di Pandemia, e con tutte le restrizioni previste dal protocollo questo aumento di alunni non è certo piaciuto. Questo, insieme ad altre notizie che stravolgono letteralmente la classe e, in più, i nostri figli dell’indirizzo classico perderanno anche tutti gli insegnanti che hanno avuto in questi due anni”. Oltretutto – affermano – temiamo che in futuro si rischi di perdere, se calano le iscrizioni, l’indirizzo classico del Liceo. “Auspichiamo che anche il comune intervenga, a sostegno delle nostre richieste, e che in futuro metta in atto incentivi per far aumentare le iscrizioni al liceo classico. Una città come Cento deve avere la garanzia di avere, per i centesi e zone limitrofe, un liceo classico. L’alternativa sarebbe andare a Ferrara con tutti i disagi del caso”. Per evidenziare le problematiche sono state inviate lettere alla Dirigente Scolastica, al Sindaco di Cento e al vicesindaco.

