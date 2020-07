PORTOMAGGIORE: arrestato M.E. 41enne piemontese per i reati di resistenza a P.U., lesioni, rifiuto di fornire le proprie generalità e danneggiamento

Visite: 95





Nella notte, in Portomaggiore, i Carabinieri della Stazione Carabinieri di Argenta, hanno arrestato M.E. 41enne piemontese per i reati di resistenza a P.U., lesioni, rifiuto di fornire le proprie generalità e danneggiamento.

I militari su segnalazione pervenuta al 112 intervenivano presso un bar del centro cittadino ove era stata segnalata una persona in evidente stato di alterazione. Sul posto il predetto, ha inveito nei confronti degli operanti, spintonandoli ripetutamente ed opponendo resistenza attiva al controllo. Successivamente, negli uffici della caserma ove lo stesso era stato trasferito per gli accertamenti del caso, proseguiva con il suo comportamento aggressivo, minacciava di morte i militari e danneggiava suppellettili della sala di attesa.

La condotta dell’uomo causava lesioni guaribili in 7 giorni s.c. ad uno dei militari.

Al termine delle procedure di rito l’uomo è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Portomaggiore in attesa di rito direttissimo.

