Pieve di Cento: Torna il mercatino “Cose d’altri tempi”

Visite: 100



Proseguono a Pieve di Cento le iniziative di “Se stasera sono qui – Pieve d’estate 2020”. Domani in centro storico viene proposto il mercatino “Chi cerca trova – Cose di altri tempi”. Quindi mercoledì ì 29 luglio, alle 21.30, nel cortile della Rocca, per la rassegna La Rocca del Cinema – Il Don Zucchini Sotto le Stelle di Pieve, sarà proposto il film “Judy “di Rupert Goold, 2079; biglietto unico a 4 euro; apertura biglietteria ore 19: non è prevista la prenotazione

Grazie per aver letto questo articolo…

Dal 23 gennaio 1996 areacentese offre una informazione indipendente ai suoi lettori.. Ora la crisi che deriva dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi.

Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati, in questo periodo, non è più sufficiente.

Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di persone che ci leggono ogni giorno, e che ringraziamo, può diventare fondamentale.

Clicca su questo link

per effettuare una donazione, grazie! https://www.gofundme.com/f/sostieni-areacentese-giornale-online-di-cento