PD: Dopo una sperimentazione durata anni, finalmente l’amministrazione comunale si decide a terminare la rotonda “del grattacielo” rendendola definitiva

Dopo una sperimentazione durata anni, finalmente l’amministrazione comunale si decide a terminare la rotonda “del grattacielo” rendendola definitiva: è solo uno dei mirabolanti annunci di lavori resi noti dal sindaco. Considerato il lasso di tempo trascorso, non c’è molto da festeggiare. Ci voleva l’avvicinarsi delle elezioni comunali e l’annuncio della ricandidatura del sindaco, per fare intravedere un termine a cantieri avviati o promessi anni e anni fa. La verità è una: mentre Cento rimane indietro, nei comuni a noi vicini assistiamo a opere pubbliche terminate con grande rapidità. Basti pensare alla grande rete di piste ciclabili realizzata tra Pieve, Argile, Argelato, San Pietro in casale: tutto ormai terminato mentre da noi devono ancora partire i lavori per la passerella sul ponte vecchio. E di nuove piste ciclabili di cui avrebbero bisogno le nostre frazioni, nemmeno l’idea. Di fronte a questo quadro è lecito chiedersi: in questi 4 anni qual è stata la visione della mobilità sostenibile di questa amministrazione?