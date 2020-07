CENTO: Ripulita l’area retrostante il White Park

Visite: 147

Nella mattinata di oggi, grazie alla fattiva collaborazione fra Clarambiente e il Comune di Cento, è stata ripulita e risanata la zona retrostante il centro commerciale ‘White Park’, oggetto di un numero elevato di abbandoni di rifiuti, più volte segnalati anche dai cittadini. Clara sta inoltre provvedendo a modificare il sistema di raccolta dei rifiuti da parte degli esercizi presenti nel Centro Commerciale, per scoraggiare ulteriormente i comportamenti illeciti. L’amministrazione comunale fa appello alla responsabilità di tutti perché non si ripresenti più la precedente situazione di degrado, sia per la tutela dell’ambiente che per il rispetto e il diritto alla salute.

