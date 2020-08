Pontelagoscuro: Tentano di truffare un’anziana travestiti da operai

Visite: 130

Verso le ore 13.15 due persone, rimaste sconosciute ed entrambe indossanti una pettorina arancione, con la scusa di controllare una perdita di acqua entravano nell’appartamento di una signora di 83 anni in piazzale Spielberg a Pontelagoscuro. Fortunatamente in quel frangente la nipote telefonava all’anziana nonna e la sentiva respirare in modo affannoso. La nipote chiamava immediatamente i Carabinieri che, giunti sul posto insieme ad una ambulanza del 118, constatavano da un lato la fuga dei due malfattori e, dall’altro, le buone condizioni di salute della signora. Al momento non abbiamo altre notizie su questa vicenda

