TERRE DEL RENO: Cade accidentalmente e si conficca un coltello in un fianco – In elisoccorso al Maggiore

Intervento dei carabinieri intorno alle 14,30 in Terre del Reno a seguito di chiamata del 118, in abitazione ove un giovane 25enne si era infortunato mentre preparava un panino per se’. All’atto dell’infortunio era da solo in casa. Il giovane, che sembra soffra di problemi neurologici, ha avuto un mancamento ed è caduto a peso morto sul coltello che stava utilizzando che per qualche centimetro lo ha lesionato su un fianco. I primi accertamenti propendono per un incidente domestico. Il cognato ha riferito di essere arrivato subito per soccorrerlo dopo aver sentito le urla abitando nei pressi. Il giovane è stato trasportato comunque, non in pericolo di vita, all’ospedale Maggiore di Bologna in elisoccorso.

