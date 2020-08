OSTELLATO: Carambola tra auto – 4 feriti, uno in elicottero a Cesena

Visite: 287

2 veicoli coinvolti per 4 feriti in un incidente frontale oggi pomeriggio al Ostellato: 3 non non gravi, per un altra persona coinvolta, invece, si è reso necessario il trasporto in eliambulanza a Cesena per un trauma toracico. Nessuno, comunque, risulta essere in pericolo di vita. La dinamica del sinistro è in corso di chiarimento da parte dei carabinieri. Il fatto è avvenuto tra Ostellato e Massafiscaglia in direzione Lagosanto.. Sembra che una vettura stesse iniziando una manovra di sorpasso di un camion scontrandosi con una vettura che proveniva dal senso opposto di marcia.

Grazie per aver letto questo articolo…

Dal 23 gennaio 1996 areacentese offre una informazione indipendente ai suoi lettori.. Ora la crisi che deriva dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi.

Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati, in questo periodo, non è più sufficiente.

Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di persone che ci leggono ogni giorno, e che ringraziamo, può diventare fondamentale.

Clicca su questo link

per effettuare una donazione, grazie! https://www.gofundme.com/f/sostieni-areacentese-giornale-online-di-cento