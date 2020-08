COLPO DI SCENA IN PARTECIPANZA: LA MAGGIORANZA “COLA A PICCO” SUL CONSUNTIVO 2019

Visite: 659









Nella seduta di ieri sera 30-07-2020 la maggioranza capitanata da Oliviano Tassinari non è riuscita ad avere i numeri necessari per approvare il conto consuntivo 2019, segno inequivocabile di un malessere che da tempo serpeggia nella maggioranza stessa… Sospeso il Consiglio e, ovviamente, rinviate le ancora tante scadenze legate alla divisione… Ora ci si attende un segnale forte dal Presidente e dalla sua Magistratura che possa far sì che le divisioni procedano senza ulteriori “inciampi” ma soprattutto che vedano rispettate, nel suo insieme, le forze presenti in Consiglio… Nella sostanza il bilancio consuntivo 2019 presentava un risultato negativo di €. 198.312,75, con un totale rischio incassi residui di €. 463.082,21. Il totale delle spese effettive era di euro 1.011.979,76, ma di queste le spese ordinarie erano 450.328,63 euro, mentre quelle straordinarie erano euro 561.551,14, pari al 125% dell’ordinario. Le spese ordinarie legali ammontavano a ben 110.258,43, senza aver prodotto nulla di apprezzabile per l’Ente. Risultava pertanto pure un autentico “dovere” amministrativo il voto contrario.

I Consiglieri di “LA CASA DEL PARTECIPANTE” e “PARTECIPANZA ATTIVA”

