Lido delle Nazioni: “Ordinanza di Sospensione di somministrazione di alimenti e bevande” per la durata di 5 giorni allo stabilimento balneare “Cristallo”

Nel corso della mattinata di oggi a Comacchio i militari del locale Comando Stazione Carabinieri notificavano una “Ordinanza di Sospensione di somministrazione di alimenti e bevande” per la durata di 5 giorni emessa il precedente 31 luglio dalla Questura di Ferrara. Il provvedimento, notificato al Legale Rappresentante dello stabilimento balneare “Cristallo” di Comacchio in Lido Nazioni su via Lungomare Italia, scaturisce da una specifica attività di controllo svolta nelle ore notturne a cavallo fra il 30 ed il 31 luglio dai Carabinieri di Comacchio e del Posto Fisso stagionale di Lido Nazioni. In quella occasione, due dipendenti dello stabilimento balneare venivano deferiti in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di “somministrazione di bevande alcoliche a minori”.

