CENTO: Si cerca una donna di 33 anni scomparsa da giorni

Si sono intensificate le ricerche da parte della polizia locale e dei carabinieri della donna di 33 anni che, da alcuni giorni, si è allontanata da casa senza dare notizie ai familiari. L’auto della donna è stata rinvenuta, priva delle targhe, nei pressi del bar Stazione di Cento e sull’argine del fiume Reno sono stati rinvenuti una lettera d’addio ed un quadretto, con ogni probabilità oggetti lasciati dalla donna. La 33enne, di origini francesi, si sarebbe allontanata da casa senza più dare notizie di se ai congiunti che hanno immediatamente dato l’allarme alle forze dell’ordine che hanno subito cominciato le ricerche.

