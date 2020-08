PIEVE DI CENTO: Al via i lavori per il completamento del gioco castello del parco Isola che non c’è

Visite: 36

Sono partiti mercoledì 29 luglio i lavori al gioco castello del parco “Isola che non c’è” che, nel corso delle prossime due settimane, sarà completato con il ponte acquistato grazie al crowdfunding promosso dall’Associazione Girasole con il sostegno del Comune.

Grazie al generoso contributo dei 344 donatori avremo il ponte per…l’isola che non c’è!

Per consentire agli operai di lavorare in sicurezza e concludere il montaggio del ponte nel più breve tempo possibile sarà allestita un’area di cantiere, sarà chiuso il gioco esistente e non sarà possibile utilizzare il percorso ciclo-pedonale che attraversa il parco.

I lavori proseguiranno presumibilmente fino a venerdì 14 agosto.

Grazie ancora a tutte le persone che hanno creduto a questo ambizioso progetto: grazie a loro e insieme a loro abbiamo reso il parco Isola che non c’è ancora più divertente per tutti i nostri bambini, e abbiamo sperimentato in un modo nuovo come una comunità possa aver cura del bene di tutti!

