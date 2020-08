PIEVE DI CENTO: Avvio lavori adeguamento scuola primaria

Visite: 25

Saranno realizzate aule più ampie, sicure e confortevoli, in linea con le norme anti Covid

Dopo attente valutazioni condotte insieme alla dirigente scolastica prof.ssa Rondelli e dopo averlo illustrato nei giorni scorsi al Comitato Genitori, sono partiti oggi, lunedi 3 agosto, i lavori presso la scuola primaria di via Kennedy finalizzati alla realizzazione di aule più ampie per consentire ai nostri bambini della primaria di riprendere le lezioni a settembre in un contesto confortevole, mantenendo un corretto distanziamento nel pieno rispetto delle norme anti Covid.

Grazie ai lavori di demolizione e ricostruzione delle pareti divisorie e del conseguente adeguamento degli impianti saranno ricavate per ciascuno dei tre corridoi quattro aule anziché cinque, portando la dimensione delle aule da 44 mq attuali ad aule di dimensione variabile fra i 53 e i 60 mq.Saranno poi ricavate due aule molto grandi negli spazi dell’ex asilo nido e una all’interno dell’aula (anche questa oggetto di lavori di adeguamento) attualmente dedicata al pre e post scuola.

Migliorare gli spazi della scuola primaria era già uno degli obiettivi delle linee programmatiche: l’emergenza non ha fatto altro che anticipare i tempi di realizzazione. E non intendiamo fermarci a questi primi interventi.

La scuola è una priorità e siamo certi che garantire ai nostri ragazzi un ambiente sicuro e sempre più confortevole dove vivere il loro cammino scolastico sia un importantissimo e fondamentale investimento per loro e quindi per il futuro di tutti noi.

Grazie per aver letto questo articolo…

Dal 23 gennaio 1996 areacentese offre una informazione indipendente ai suoi lettori.. Ora la crisi che deriva dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi.

Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati, in questo periodo, non è più sufficiente.

Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di persone che ci leggono ogni giorno, e che ringraziamo, può diventare fondamentale.

Clicca su questo link

per effettuare una donazione, grazie! https://www.gofundme.com/f/sostieni-areacentese-giornale-online-di-cento