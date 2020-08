Happy Hours Letterari: La danza dei cuori di Lisa Lambertini

Visite: 19





Proseguono gli Happy Hours letterari organizzati dall’Assessorato ai Servizi Bibliotecari del Comune di Cento; prossimo appuntamento giovedì 6 agosto alla gelateria “La Cicala” con la scrittrice LISA LAMBERTINI che presenterà la nuova edizione del romanzo “La danza dei cuori”, il primo capitolo della saga dei vampiri di Dexter Hall, a cui è seguito il secondo capitolo “Compromesso”.

Dai suoi romanzi è nato anche un progetto cinematografico che ha prodotto il film “Dance of the hearts” del regista Luciano Silighini Garagnani.

L’incontro di giovedì sarà arricchito dalla presenza del disegnatore Giampaolo Casarini, autore delle tavole che hanno illustrato l’intera saga e da Barbara Passarini, la quale ha realizzato una mostra di fotografie scattate ai vampiri del vampirelab che accompagnano gli eventi di Lisa, tra cui ricordiamo la Rocca dei vampiri a Cento nel 2018 e GoticaMente a Sant’Agata Bolognese.

Grazie per aver letto questo articolo…

Dal 23 gennaio 1996 areacentese offre una informazione indipendente ai suoi lettori.. Ora la crisi che deriva dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi.

Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati, in questo periodo, non è più sufficiente.

Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di persone che ci leggono ogni giorno, e che ringraziamo, può diventare fondamentale.

Clicca su questo link

per effettuare una donazione, grazie! https://www.gofundme.com/f/sostieni-areacentese-giornale-online-di-cento