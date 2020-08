INCONTRO “Per non dimenticare” 2 Agosto 1980-2020

Visite: 40

Dopo il successo di pubblico in occasione dell’inaugurazione della mostra fotografica “2 Agosto 1980” del fotografo bolognese Gianni Giatti, che raccoglie 26 scatti di quella terribile giornata e dei funerali delle vittime, SABATO 8 Agosto, alle 21.00, sarà il momento di ascoltare dal vivo le testimonianze e i racconti di chi ha vissuto quel tragico momento e lo ha studiato e seguito dal primo istante.



Nel cortile interno della Rocca, incontreranno il pubblico: Cinzia Venturoli, prof.ssa dell’Università di Bologna, storica e profonda conoscitrice dei fatti che hanno riguardato e riguardano il clima storico di quegli anni, le vicende giudiziarie e le storie delle persone vittime o ferite. Assieme a lei Agide Melloni, storico autista che guidò per tutto il giorno il BUS 37, adattato per poter trasportare i defunti negli obitori della città e Roberta Garuti, all’epoca della strage sedicenne, rimasta ferita e oggi membro della Associazione tra i familiari delle vittime.

Durante la serata Maurizia Cristofori presterà la propria voce per interpretare alcune poesie tratte dal libro del poeta ferrarese Gian Pietro Testa “Antologia per una strage. 2 Agosto 1980” .

A ricordo delle vittime, la stessa sera saranno accese 85 candeline, una per ciascuna di esse.

