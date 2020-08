PARTECIPANZA: il Presidente “Approvato il consuntivo”

Visite: 81

In qualità di Presidente della Partecipanza Agraria di Cento, rendo noto che ho ricevuto comunicazione dal Segretario Dott. Alessandro Tassinari (Prot. 2901 fasc. 12) nella quale si legge che: “in riferimento alla votazione sull’oggetto n. 1 del Consiglio di Giovedì 30/07/2020 – Conto Consuntivo 2019. Approvazione. – ho accertato che all’atto della proclamazione ho erroneamente dichiarato che, a seguito della votazione (18 presenti, 9 favorevoli, 7 contrari, 2 astenuti), il consiglio non ha approvato il Conto Consuntivo 2019 – in quanto non ha ottenuto la maggioranza dei voti – quando, invece, diversamente, l’art. 18 del Regolamento delle sedute di Consiglio recita: “OMISSIS… I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto non vengono computati nel numero dei votanti, ma solo in quello necessario a rendere valida la seduta.”. Debbo pertanto rettificare la proclamazione nel modo seguente: “A seguito della votazione che ha visto: 2 astenuti, 7 contrari e 9 favorevoli, il Conto Consuntivo 2019 è APPROVATO, a norma dell’articolo 18 del Regolamento delle sedute di Consiglio.”, avendo ottenuto la maggioranza dei voti (9 contro 7 su 16).”

Entrando poi nel merito delle osservazioni mosse dai Consiglieri che hanno votato contro al Consuntivo, che è la logica premessa del Bilancio 2019 predisposto dal Commissario e non da questa amministrazione, risulta evidente che le spese straordinarie dovute alla Divisione in assenza di un provvedimento di copertura, hanno generato un disavanzo, già preventivato nel Bilancio 2019 compilato dal Commissario, in misura di €. 215.000,00, ridotto attraverso le minori spese sostenute ad €. 198.312,75. Inappropriata è anche la polemica sulle spese legali (Cap. 280), che per l’anno in corso risultano di €. 15.144,32. Infine ma non meno importante, la voce sui crediti di dubbia esigibilità che ammontano ad €. 463.082,21, tacendo però che a copertura, abbiamo a bilancio una somma di €. 659.088,11.

