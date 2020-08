CENTO: Scoperto dalla Guardia di Finanza un ‘ristorante abusivo’

Visite: 1124

GDF CENTO: SCOPERTO UN RISTORANTE ABUSIVO

COMPLETAMENTE SCONOSCIUTO AL FISCO. PREPARAVA E

SERVIVA SPECIALITA’ DI PESCE SENZA NESSUNA

AUTORIZZAZIONE.

I finanzieri del Comando Provinciale di Ferrara hanno individuato, nelle campagne del

centese, una casa privata, dove il proprietario aveva realizzato, in modo del tutto abusivo,

un’attività di ristorazione per la degustazione di specialità di pesce.

All’atto dell’accesso sono stati identificati ben 29 avventori, tutti seduti ai tavoli come

normali clienti. Il costo medio del pranzo e/o della cena si aggirava, tutto compreso

intorno ai 30 €.

L’attività, iniziata poco prima del lockdown per la passione del proprietario di casa di

cucinare il pesce, veniva pubblicizzata dai clienti col metodo del “passaparola”. Dopo il

lockdown l’ispirazione per l’arte culinaria e i feedback positivi hanno portato ad una

ripresa dell’attività, come dimostrano le prenotazioni ricevute dal titolare anche per il

periodo di ferragosto e la documentazione reperita dalle fiamme gialle della Tenenza di

Cento, nel corso del controllo: negli ultimi quindici giorni di luglio, il ristoratore aveva

acquistato pesce per un importo di circa 2.000 €.

L’attività “abusiva” veniva esercitata solo su prenotazione all’interno della proprietà

dell’imprenditore, grazie anche agli ampi spazi all’aperto (e dunque in qualche modo nel

rispetto delle regole sul distanziamento sociale) dove venivano sistemati i tavoli per la

clientela. Il locale peraltro era dotato di tutte le attrezzature tipiche della ristorazione

professionale (griglia, piano cottura, piani di appoggio, congelatori, frigoriferi, stoviglie,

tegami, sedie, tavoli).

Specifiche segnalazioni saranno inoltrate al Comune di Cento e alla competente AUSL,

per i provvedimenti di competenza. Ulteriore comunicazione sarà inviata all’Agenzia delle

Entrate, per l’attribuzione di una partita iva, che servirà solo a far confluire al fisco gli esiti

dell’attività ispettiva in corso da parte della Tenenza di Cento.

L’intervento si inserisce nel più ampio dispositivo di contrasto ai fenomeni illeciti posto in

essere dalla Guardia di Finanza a tutela delle Entrate dello Stato e di tutti gli imprenditori

che operano nella legalità nonché della salute dei cittadini.

foto gentilmente concessa dalla GDF

foto gentilmente concessa dalla GDF

Grazie per aver letto questo articolo…

Dal 23 gennaio 1996 areacentese offre una informazione indipendente ai suoi lettori.. Ora la crisi che deriva dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi.

Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati, in questo periodo, non è più sufficiente.

Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di persone che ci leggono ogni giorno, e che ringraziamo, può diventare fondamentale.

Clicca su questo link

per effettuare una donazione, grazie! https://www.gofundme.com/f/sostieni-areacentese-giornale-online-di-cento