CENTO-PIEVE DI CENTO: CHIUSURA TEMPORANEA DEL PONTE VECCHIO AL TRANSITO DI VEICOLI, CICLI E PEDONI

Si informano i cittadini che Mercoledì 12 agosto dalle ore 9.00 alle 15.00 sarà temporaneamente interrotto il transito sul Ponte Vecchio in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di smontaggio della vecchia passerella ciclopedonale. Questa chiusura comporterà certamente un breve disagio ma è la conferma che i lavori stanno procedendo e ci consentirà di inaugurare la nuova passerella nei tempi previsti (entro settembre) ripristinando così la normale viabilità del ponte e consegnandoci una passerella moderna e sicura.

