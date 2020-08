CENTO: “Alessandra” lo adesca sui social per ricattarlo, i carabinieri indagano per identificare la donna

Visite: 289

Nella giornata di ieri a Cento, un uomo del posto denunciava presso la locale Stazione Carabinieri che nel corso della mattinata, dopo esser stato contattato su un noto social network da una avvenente donna sconosciuta, che si presentava col nome di Alessandra, a seguito di espressa richiesta acconsentiva ad effettuare con lei una videochiamata nel corso della quale entrambi si spogliavano simulando atti sessuali. Al termine della conversazione, la donna reiterava pressanti richieste di denaro finalizzate ad impedire la divulgazione del video compromettente registrato. Sono in atto i necessari accertamenti volti ad identificare la ragazza.

