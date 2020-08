CENTO: Raccolta fondi per il Santuario della Madonna della Rocca

Visite: 79



Nell’ambito della sesta edizione della rassegna “Voci dal palco”, proseguono gli appuntamenti legati alla festa della Madonna della Rocca nel parco del convento dei frati cappuccini. Tanti gli eventi, realizzati in collaborazione con la fondazione Teatro Borgatti, per raccogliere fondi a sostegno del completo recupero del santuario. Stasera, protagonisti della serata di spettacolo e divertimento saranno i 7.7 Band con un omaggio a Lucio Battisti. Domani alle 18.30 è invece prevista la messa celebrata dal vescovo Matteo Zuppi e, in serata, l’intrattenimento di Christian&Ramin. In tanti, nel frattempo, stanno rispondendo all’appello dei frati. Martedì sera, sul palco allestito nel parco, la donazione da parte degli agenti e del personale amministrativo della polizia locale di Cento, che ha lanciato al proprio interno una raccolta fondi. Un importo significativo, un altro passo in avanti per arrivare alla riapertura del santuario, più luminoso e funzionale di prima. Un gesto di valore, molto apprezzato dai frati cappuccini e dal pubblico, che ha ricambiato con un plauso e un ringraziamento per quanto il corpo della polizia locale ha fatto durante l’emergenza Covid

Raccolta per il santuario



