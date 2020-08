CENTO﻿: 57enne tenta il suicidio gettandosi in Reno, salvata dai carabinieri

Visite: 424





Verso le 03.00 della notte appena trascorsa, sul numero di emergenza 112 attestato presso il Comando Compagnia Carabinieri di Cento giungeva una richiesta di intervento relativa ad una donna che aveva intenzione di lanciarsi nel fiume dal ponte di via Ponte Reno di Cento. L’operatore della Centrale, dopo aver inviato la “gazzella” dei Carabinieri più vicina, avvisava il 118. Giunti sul posto i due Carabinieri si dividevano: il primo dei due militari insieme al cittadino che aveva effettuato la chiamata sul 112 distraevano la donna, che nel frattempo aveva già scavalcato il parapetto, parlando con lei; nel frattempo il secondo militare la raggiungeva di sorpresa da dietro e la bloccava riportandola in sicurezza sulla strada malgrado i numerosi tentativi della donna di divincolarsi dalla presa. Poco dopo giungeva personale del 118 che provvedeva alle prime cure, per poi accompagnare la signora all’Ospedale di Cona. Quello di stanotte purtroppo per la donna, italiana di 57 anni, è il terzo tentativo nel breve volgere di poco tempo di togliersi la vita.

