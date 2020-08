XII MORELLI: Sfonda un muretto con la vettura

Visite: 549

Questa mattina alle ore 11.30, agenti della Polizia Locale sono intervenuti per i rilievi di un sinistro stradale avvenuto nella frazione di XII Morelli, all’intersezione di Via Riga con Via XII Morelli. Un autocarro Piaggio Porter, circolante su Via Riga, proveniente dalla direzione di Alberone, giunto all’intersezione con Via XII Morelli, azionava l’indicatore di direzione sinistro per svoltare su quest’ultima. Da tergo sopraggiungeva una VW Golf, che iniziava la manovra di sorpasso dell’autocarro ma, una volta accortosi dell’intenzione di svoltare, per evitare la collisione sterzava repentinamente a sinistra imboccando la Via XII Morelli e, dopo aver perso il controllo del veicolo per la velocità non adeguata alla manovra, andava a collidere con un muretto di recinzione. A seguito dell’urto il conducente (A.A. classe 1992) veniva ricoverato a Cona, apparentemente e fortunatamente non in gravi condizioni.’

