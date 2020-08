LETTERA AL DIRETTORE: “A Cento c’è poca attenzione al decoro”

Visite: 190

Carissimo Direttore, capita molto spesso a chi passeggia per le vie di Cento, di imbattersi in situazioni di sporcizia e incuria. Ad ogni angolo si può trovare qualche oggetto abbandonato per strada come rifiuto. Ad ogni angolo si possono trovare sacchi e rifiuti accatastati, e ad ogni angolo, colonna, tratto di portico si trovano residui di chi non curante del rispetto fa fare i bisogni ai propri cani. Ora in questi casi la colpa è da attribuire a cittadini per così dire poco “virtuosi”. A questo esempi di inciviltà dobbiamo però aggiungere a mio avviso le mancanze di una amministrazione poco attenta al decoro e all’igiene pubblica che non interviene adeguatamente e anzi da l’idea di scarso interesse per la cura della città. Altro esempio è la scarsa o inadeguata manutenzione del verde pubblico nei parchi, marciapiedi e piste ciclabili. Insomma l’idea che dà Cento oggi è quella di una città POCO CURATA. Spero che questo mio messaggio tocchi le “corde” giuste. In allegato alcune foto a testimonianza.

Lettera firmata

