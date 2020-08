PIEVE DI CENTO: Domenica 23 agosto si terrà il Mercatino degli hobbisti “Chi cerca trova cose d’altri tempi”

Visite: 12

La manifestazione si terrà nel rispetto delle misure di contenimento del virus Covid-19

Domenica 23 agosto, nel centro storico di Pieve di Cento si terrà il Mercatino storico degli hobbisti “Chi cerca trova cose d’altri tempi”.

La manifestazione vedrà la partecipazione di operatori hobbisti, muniti di apposito “tesserino hobbisti” in adeguamento alla L.R. 12/1999 , oltre agli espositori ambulanti.

Ricordiamo che gli hobbisti devono essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 per svolgere la loro attività e devono essere in possesso di un tesserino identificativo rilasciato dal Comune di residenza, dallo sportello Suap della Reno Galliera per gli abitanti dell’Unione (tranne per Pieve dove bisogna far riferimento al nostro comune) oppure dal Comune di Bologna per coloro che risiedono in un’altra regione.

Ai fini del contenimento del virus Covid-19 saranno adottate alcune misure precauzionali: non sarà infatti possibile esporre abbigliamento usato e calzature.

I banchi saranno opportunamente distanziati, e sarà cura degli espositori mettere a disposizione dei frequentatori gel igienizzante per le mani e verificare il rispetto del distanziamento nei pressi della propria postazione.

Il pubblico potrà accedere all’area della manifestazione in maniera libera purché nel rispetto delle seguenti condizioni: non avere una temperatura corporea superiore ai 37.5 e non essere stato a contatto con persone positive al virus. Sarà fondamentale mantenere almeno un metro di distanza tra le persone, è obbligatorio indossare la mascherina e igienizzare spesso le mani, specialmente prima di entrare in contatto con l’oggettistica esposta.

