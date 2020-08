CENTO: ‘Il Comune eroga contributi per la mobilità a favore di persone con disabilità e per il trasporto pubblico a favore di categorie sociali beneficiarie di tariffe agevolate’

Visite: 10

“Il Comune eroga contributi con fondi di provenienza regionale a favore di cittadini residenti.Sono emanati, pertanto, due avvisi pubblici con scadenza 14 settembre 2020 riservati a:

1) disabili gravi per favorire la permanenza nella loro abitazione (L.R. 29/1997) per:- spese già sostenute per l’acquisto o l’adattamento di veicoli ad uso privato;- ausili, attrezzature, arredi, strumentazioni tecnologiche ed informatiche per la fruibilità della propria abitazione.

2) anziani, disabili, famiglie numerose, rifugiati e richiedenti asilo, vittime di tratta e grave sfruttamento per:

– acquisto di abbonamenti annuali (acquisto anno 2019) di trasporto pubblico urbani ed extraurbani per categorie sociali beneficiarie di tariffe agevolate.

Le domande devono essere indirizzate al Sindaco entro il 14 settembre 2020, presentate su apposita modulistica disponibile sul sito www.comune.cento.fe.it o da ritirare previo appuntamento presso gli uffici:

– Servizi Sociali (in via Malagodi,12 – piano terra), – Ufficio Relazioni col Pubblico URP (in via XXV Aprile, 11 – primo piano),- Sportello Sociale (in via IV Novembre, 11 – secondo piano).Per informazioni è possibile contattare l’ufficio Servizi Sociali ai n. 051/6843371/373 e lo Sportello Sociale al n. 051/18895511.”

