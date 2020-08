Ferrara: ruba uno smartphone in stazione, denunciato

Visite: 36





Le indagini svolte dagli agenti del Posto Polfer di Ferrara hanno consentito di rintracciare e denunciare in stato di libertà l’autore del furto di uno smartphone, avvenuto alcuni giorni addietro nella stazione estense, all’interno dei locali del Dopolavoro Ferroviario.

Si tratta di un sedicenne, di nazionalità serba, residente in Veneto, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio.

Il giovane si è introdotto furtivamente all’interno dello stabile, dove un volontario stava sistemando alcuni oggetti da esporre, in occasione di un mercatino dell’usato. Approfittando di un momento di distrazione della vittima, il minorenne gli ha sottratto il cellulare e si è dato alla fuga.

Grazie alle preziose testimonianze di altre persone presenti, si è comunque giunti all’identificazione dell’autore del furto.

