CENTO: Rubano a “Rosa Abbigliamento Donna”, arrestati in flagranza

Visite: 372





Durante le prime ore della mattinata odierna, a Cento, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile del locale Comando Compagnia Carabinieri traevano in arresto, per il reato di “furto aggravato in concorso”: R.S., nato in Marocco nel 1996, in Italia senza fissa dimora, pregiudicato, e; L.B., nato anch’egli in Marocco nel 1999, in Italia senza fissa dimora, già noto alle Forze dell’ordine. I due, nel corso delle prime ore di oggi verso le 05.30 circa, dopo aver rotto il vetro di una finestra penetravano all’interno dell’esercizio commerciale “Rosa Abbigliamento Donna” di via Dante Alighieri e si impossessavano di capi d’abbigliamento per un valore complessivo di circa 260€. I due ladri venivano immediatamente bloccati nella flagranza del reato da parte dei militari operanti, intervenuti prontamente a seguito di una segnalazione giunta sul numero di Pronto Intervento 112 da parte di un anonimo passante. La refurtiva, recuperata, è stata immediatamente restituita all’avente diritto. Gli arrestati, terminate le formalità di rito ed in aderenza alle disposizioni impartite dall’Autorità Giudiziaria, sono trattenuti presso due camere di sicurezza in attesa dell’udienza con il rito direttissimo.

Grazie per aver letto questo articolo…

Dal 23 gennaio 1996 areacentese offre una informazione indipendente ai suoi lettori.. Ora la crisi che deriva dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi.

Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati, in questo periodo, non è più sufficiente.

Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di persone che ci leggono ogni giorno, e che ringraziamo, può diventare fondamentale.