PIEVE DI CENTO: Al via i lavori per l’ampliamento e la riqualificazione del cimitero

Termineranno entro la primavera 2021. Sono partiti i lavori per l’ampliamento e la riqualificazione del nostro cimitero. Il lavori termineranno entro la primavera 2021: saranno costruiti più di mille tra loculi, ossari e cinerari, sarà realizzato un nuovo ingresso a nord, un giardino delle memorie ed una sala degli addii. Saranno rinnovati completamente i servizi igienici, sarà riqualificato e illuminato il percorso pedonale principale, sarà riqualificata la cappella e e sarà installato un impianto di video sorveglianza.

Per ricevere informazioni relativamente all’acquisto di loculi, sarà istituito un apposito Punto Informativo. Nei prossimi giorni saranno comunicate le date, gli orari e il luogo preciso in cui recarsi.

Nel frattempo si lavora per migliorare da subito il servizio di pulizia.

