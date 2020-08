CENTO: Approvato il Bando Voucher Sport

Visite: 97

La Giunta comunale di Cento ha approvato il Bando pubblico per l’acquisizione di domande finalizzate all’assegnazione dei cosìddetti “Voucher Sport”.

Un provvedimento importante a sostegno dello sport giovanile che è possibile grazie alla Regione Emilia Romagna che ha stanziato cospicue risorse per sostenere la pratica motoria e sportiva e contrastare l’aumento della sedentarietà determinato dall’emergenza COVID-19.

L’amministrazione comunale centese ha fin da subito manifestato alla Regione Emilia-Romagna il proprio interesse al trasferimento delle risorse finanziarie regionali ed alla gestione delle procedure per l’erogazione dei voucher sport. Sulla base dell’accordo fra Regione e Comune, sarà l’ufficio sport del Comune di Cento a gestire la predisposizione dei bandi e l’espletamento del procedimento amministrativo finalizzato all’assegnazione e liquidazione dei voucher ai richiedenti aventi diritto, al fine di semplificare le procedure e consentire l’erogazione dei voucher stessi ai beneficiari nel più breve tempo possibile.

Al Comune di Cento sono stati assegnati 171 voucher per un valore di 25.650 Euro.

“Questi voucher – commenta il vicesindaco Simone Maccaferri che ha seguito fin dalle fasi interlocutorie con la Regione il procedimento – hanno lo scopo di agevolare le famiglie che appartengono a fasce di reddito medio-basse nel sostenere le spese di iscrizione dei propri figli a corsi, attività e campionati sportivi organizzati da associazioni e società sportive dilettantistiche.”

I voucher saranno dedicati alle ragazze ed ai ragazzi che risiedono nel Comune di Cento, praticano attività sportiva e rientrano nella fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni e dei giovani con disabilità che rientrano nella fascia di età compresa fra i 6 e i 26 anni.

Tali soggetti inoltre, per beneficiare dei voucher sport, devono essere parte di un nucleo famigliare che rientra in determinate classi di reddito, come attestato dalla certificazione ISEE, che va da 3.000,00 € a 17.000,00 € se un nucleo familiare ha fino a tre figli e da 3.000,00 € a 28.000,00 € se il nucleo familiare è composto da quattro o più figli.

I voucher che saranno erogati dal Comune di Cento avranno un valore che andrà da un minimo di 150 Euro ad un massimo determinabile in base alla numerosità del nucleo famigliare richiedente.

La domanda per la richiesta di assegnazione dei voucher sport va presentata al Comune di Cento entro il termine perentorio del 14 settembre 2020, esclusivamente secondo una delle seguenti modalità: consegna a mani all’Ufficio Protocollo del Comune di Cento; a mezzo P.E.C. all’indirizzo comune.cento@cert.comune.cento.fe.it o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite corriere all’indirizzo Comune di Cento – Ufficio Protocollo – Via Guercino n. 62, 44042, Cento (FE).

“Oltre all’erogazione di questi voucher, stiamo provvedendo a reperire risorse che vadano a sostenere lo sport giovanile a livello di società sportive, con un provvedimento ad hoc dopo l’inizio della stagione sportiva. Sono tante le realtà che sul territorio stanno lottando meritoriamente con le mille difficoltà che derivano dall’ottemperanza ai protocolli anti COVID-19, in un momento dove la disponibilità di sponsor è limitata e dove le famiglie hanno evidentemente più difficoltà rispetto a prima della pandemia. L’obiettivo di questo contributo è quello di aiutare il mondo dello sport a mantenersi vivo e vitale, facendo tutto il possibile per sostenere il mondo dell’associazionismo sportivo che rappresenta un valore importantissimo per la comunità centese. Similmente – prosegue il vicesindaco Maccaferri – durante lo scorso Consiglio Comunale abbiamo aumentato la dotazione per i contributi di gestione degli impianti sportivi, con l’obiettivo di arrivare entro l’autunno alla formalizzazione delle nuove convenzioni per la gestione del campo di calcio di Renazzo, dello stadio Bulgarelli, del Tennis Club Cento e del campo sportivo di Casumaro, per poi arrivare al più presto al rinnovo di tutte le altre convenzioni in scadenza alla fine dell’anno”.

Il bando e la modulistica per presentare domanda del Voucher è presente sul sito comunale, sia in Home Page che nella sezione Sport e Avvisi Pubblici.

https://www.comune.cento.fe.it/aree-tematiche/cultura-turismo-sport-e-tempo-libero/sport/bando-voucher-sport-2020

