LIBRI: ‘La parrocchia di S.Agostino dalle origini al XIX Secolo’

Sarà presentato domenica 30 agosto alle ore 18 il volume ‘La parrocchia di S.Agostino dalle origini al XIX Secolo’ (Ed. Freccia d’oro) nell’ambito dei festeggiamenti per il patrono. Interverranno alla presentazione il card. arcivescovo Matteo M. Zuppi e gli storici bolognesi dott. Mario Fanti e prof.don Maurizio Tagliaferri.

A seguire vi sarà la proiezione di un breve documentario (realizzato da Tiziano Battini) che illustrerà una sintesi della storia parrocchiale, dei manufatti e delle suppellettili artistiche.

Il volume, curato da Riccardo Galli, mette di fronte il lettore ad un patrimonio di informazioni che, recuperate dall’Archivio parrocchiale e da quello Arcivescovile, ci restituiscono un quadro storico nuovo, per quanto possibile completo e scientificamente documentabile, della storia parrocchiale dalle origini alla fine del XIX secolo. Nel volume trova spazio una descrizione puntuale delle suppellettili della Chiesa: opere in legno, decorazioni, quadri, oggetti di culto, segno dell’attenzione con cui i vari parroci, ma soprattutto don Serra, si presero cura della Chiesa di S. Agostino.

