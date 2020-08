POLIZIA DI STATO: CONTROLLI ALL’IPPODROMO COMUNALE di Ferrara

Visite: 36









Nel corso del mese di agosto 2020 presso l’ippodromo di Ferrara ogni giovedì si svolgono corse al trotto dalle ore 16.30.

Il 20.08.2020, personale della Polizia di Stato, in particolare quello della Squadra Amministrativa della Questura, unitamente ai Vigili del Fuoco di Ferrara, ha effettuato un controllo presso la società “NORDEST IPPODROMI S.p.A.”, al fine di verificare il corretto svolgimento della raccolta scommesse; attivitàper cui è stata rilasciata regolare licenza dal Questore di Ferrara, Cesare Capocasa.

Il controllo è stato esteso all’accertamento del conforme utilizzo dei locali dell’Ippodromo in quanto, nel 2019, la Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo aveva vietato l’utilizzo delle zone sottostanti le tribune.

Nella circostanza, si riscontravano diverse irregolarità, in particolare nell’impiego delle strutture in difformità da quanto indicato negli atti autorizzatori rilasciati dal Comune di Ferrara in data 10.07.2020.

Infatti, indebitamente, i locali sotto le tribune sono state adibite a postazioni per la raccolta delle scommesse sportive con la presenza e sosta di personale dipendente. Altra violazione accertata è stata la non corretta dislocazione degli estintori nell’area in argomento, la mancanza di transenne, nonchè l’inosservanza di almeno tre prescrizioni indicate nella licenza questorile.

La più grave delle quali il mancato rispetto dell’“obbligo di escludere dalla partecipazione al gioco il personale appartenente alla propria organizzazione o ad essa legato da rapporti di collaborazione”.

Gli operatori riscontravano che uno dei legali rappresentanti della società Nordest si portava presso gli sportelli per la raccolta delle scommesse sportive dove concludeva una giocata tramite l’addetta alla raccolta. L’uomo veniva, quindi, segnalato all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per i procedimenti di competenza.-

In data 25.08.2020 la Commissione si riunirà per esaminare quanto sopra constatato al fine di decidere le modalità di svolgimento della prossima sessione corse al trotto prevista per giovedì 27 agosto.

Grazie per aver letto questo articolo…

Dal 23 gennaio 1996 areacentese offre una informazione indipendente ai suoi lettori.. Ora la crisi che deriva dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi.

Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati, in questo periodo, non è più sufficiente.

Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di persone che ci leggono ogni giorno, e che ringraziamo, può diventare fondamentale.