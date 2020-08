LIBERTÀ PER CENTO: “IL CONSIGLIO COMUNALE È DEFUNTO, SPARITO, COME IL SINDACO”

Visite: 111

Il consiglio comunale è diventato come il sindaco : inesistente.

A cento la pandemia non ha solo cambiato la nostra vita ma ha addirittura Azzerato le istituzioni. Il consiglio comunale si riunisce ormai solo in “ video conferenza “ ed i consiglieri comunali di maggioranza già silenti da sempre ora sono sempre più simili al sindaco TOSELLI : invisibili. La città ammutolita si dedica al cricket ed i palazzi storici inscatolati dal 2012 in un reticolo di incompetenza, burocrazia ed incapacità ; in compenso la ricostruzione privata ha visto nascere fienili abbandonati e fabbricati in disuso da decenni . Strano destino quello della provincia di Ferrara , i due centri più importanti hanno entrambi i sindaci che abitano a burana di bondeno . Invece noi riteniamo si debba tornare a fare vivere anche il consiglio comunale , invitiamo il sindaco a organizzare il consiglio comunale in pandurera, inviti i cittadini, dica cosa vuol fare nel secondo mandato ! Visto che si è ricandidato per completare il lavoro , QUALE ? I cittadini centesi sono silenti , educati e ossequiosi ma altrettanto SEVERI. Non li si inganni due volte , LIBERTÀ PER CENTO non lo permetterà . Non tollereremo ulteriori interferenze della politica provinciale e delle lobby : non c’è più alcun spazio ne politico e tanto meno economico-sociale .

MARCO MATTARELLI CAPOGRUPPO LIBERTÀ PER CENTO

