POLIZIA DI STATO: ARRESTATO SENEGALESE

Nella giornata di ieri personale della Squadra Mobile della Questura di Ferrara ha tratto in arresto S. K, cittadino senegalese del 1973, con precedenti per reati contro il patrimonio.

Nei confronti dell’uomo era pendente un Ordine di Carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Ferrara in quanto aveva commercializzato merce con marchi falsi per cui dovrà espiare la pena di 5 mesi di reclusione e pagare una multa di 160,00 euro.

Il senegalese è stato rintracciato nei pressi della sua dimora, ubicata in una frazione del Comune di Comacchio, dopo alcuni accertamenti effettuati da personale operante. In particolare S. K., in relazione alla normativa vigente, presentava domanda di emersione presso l’Ufficio Immigrazione e da qui iniziavano le verifiche sull’identità e la documentazione presentata dal senegalese, nel corso delle quali si appurava l’esistenza del provvedimento in questione. Effettuati alcuni appostamenti si accertava l’effettivo domicilio dove veniva rintracciato e dopo l’espletamento delle formalità di rito associato alla Casa Circondariale di Ferrara.

