PIEVE DI CENTO: Questa sera appuntamento nel Cortile della Rocca per la rievocazione storica “Parto con Garibaldi” a cura dell’associazione 8cento

Questa sera appuntamento nel Cortile della Rocca per la rievocazione storica “Parto con Garibaldi” a cura dell’associazione 8cento.

L’evento ripercorrerà della partenza dei volontari bolognesi, vissuta al tempo come festa di paese con i cittadini che accompagnavano il volontario sfilando per le strade della città.L’evento prevede la presenza dei musicisti della Fanfara Garibaldina del Battaglione “Petronio Setti” di Crevalcore, alcuni rievocatori in abiti garibaldini che inscenano i volontari, e diversi figuranti in abiti popolari e ottocenteschi. L’episodio si svolgerà con la messa in scena della partenza del volontario, accompagnata da racconti tratti dalle lettere dei volontari letti da Gloria Gulino di Istantanea Teatro, e da scene danzate e brevi concerti con musiche del tempo su un’apposita sceneggiatura ideata per l’occasione.

