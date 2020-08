+++ ALLERTA METEO GIALLA: ALLERTA DI LIVELLO “GIALLO” VALIDO DALLE ORE 00 DEL 29/08/20 ALLE ORE 00 DEL 30/08/20.

Visite: 297

AVVISO IMPORTANTE PER LE GIORNATE DI OGGI E DOMANI LA PROTEZIONE CIVILE REGIONALE HA EMESSO UN ALLERTA DI LIVELLO “GIALLO” (IL NR. 64/2020),VALIDO DALLE ORE 00 DEL 29/08/20 ALLE ORE 00 DEL 30/08/20.PER CRITICITÀ DOVUTA A FORTI TEMPORALI.SI RACCOMANDA NEL CASO SI VERIFICASSERO EVENTI A CARATTERE TEMPORALESCO DI NON USCIRE DALLE PROPRIE CASE O SE SI È ALL’APERTO DI RIENTRARE IMMEDIATAMENTE IN CASA.

***Allerta GIALLA per piene dei fiumi per le province di PC, PR; per frane e piene dei corsi minori per le province di PC, PR, RE, MO, BO, RA; per temporali per le province di PC, PR,RE, MO, BO, FE, RA*** Per la giornata di domani 29 agosto si prevedono già dalla mattinata locali fenomeni temporaleschi anche di forte intensità sul settore appenninico centro occidentale; probabile interessamento delle aree di pianura nel pomeriggio. Intensificazione dei fenomeni sul settore occidentale nella serata. Associati ai temporali potranno verificarsi grandinate e raffiche di vento di forte intensità.

Grazie per aver letto questo articolo…

Dal 23 gennaio 1996 areacentese offre una informazione indipendente ai suoi lettori.. Ora la crisi che deriva dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi.

Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati, in questo periodo, non è più sufficiente.

Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di persone che ci leggono ogni giorno, e che ringraziamo, può diventare fondamentale.