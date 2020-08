CENTO: Lutto nel mondo della Cultura, morto al’età di 58 anni Andrea Samaritani

Visite: 1317

Di Giuliano Monari – La notizia della morte di Andrea Samaritani è giunta in questa Redazione con la forza di un uragano. Una notizia che non vorresti mai dare. Ma la cronaca è anche questo: dovere dare l’addio ad un collega, un amico,un uomo di cultura che alla città di Cento ha dato tanto. Chi lo ha conosciuto non ha bisogno di tante parole. Un curriculum di tutto rispetto sia come giornalista che, soprattutto, come valente fotografo. La città di Cento perde un altra figura di rilievo che lascerà un grande vuoto nel mondo culturale e artistico. “Un collega – dicevo – una persona di classe e di grande eleganza. Anche se sapevo, la notizia mi ha profondamente addolorato”.

