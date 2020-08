Da martedì 1 settembre, sarà di nuovo operativo il Bar della Casa della Salute di Ferrara, Cittadella S. Rocco

Visite: 28





Il locale – collocato nell’anello di Corso Giovecca in prossimità dell’ingresso 2 e compreso tra i settori 6 e 7 – rimasto chiuso a causa dell’emergenza Covid 19, da domani riaprirà ad orario ridotto: dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 15.

I cittadini potranno accedere al locale rispettando le norme vigenti per la sicurezza anticovid19 previste dalle ordinanze regionali e statali per l’accesso agli esercizi commerciali.

La gestione del Bar continua con la ditta “Euroristorazione srl “ e con lo stesso personale, già in servizio prima della sospensione dell’attività .

Nei percorsi di accesso al pubblico saranno visibili, all’interno di Cittadella S. Rocco, i cartelli indicativi per l’accesso facilitato ai locali.

