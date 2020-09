PIEVE DI CENTO: Dopo 40 ani “Il Lupo” chiude … ma riaprirà! con nuova gestione

Visite: 670

Ciao a tutti,ieri 31 agosto abbiamo concluso la nostra grande avventura lavorativa iniziata nel 1980.OSTERIA DEL LUPO il nome,ma per tutti ,solamente il LUPO.grazie ,grazie di cuore per il bene che ci avete voluto SEMPRE.adesso ,mentre noi ci riposiamo, e proviamo a goderci la pensione,il locale sarà chiuso per un po’ per qualche lavoretto e una nuova gestione . Gabri e Betta.

Di Giuliano Monari – Con questo breve messaggio su Facebook il mitico ‘Osteria del Lupo’ – dopo 40 anni di attività – va in pensione … anzi, cambia gestione. I titolari storici hanno deciso che era il momento di riposarsi e godersi la meritata pensione. Un locale che ha visto ‘passare’ intere generazioni: amori, amicizie, allegre mangiate e bevute, per ben 8 lustri! Chi non ha trascorso una serata al Lopo alzi la mano! La storia di un territorio si scrive anche attraverso i suoi locali storici. E il Lupo di storia e di persone ne è stracolmo. Una lunga storia che continuerà all’insegna di una nuova gestione.

