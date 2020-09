Visite: 98



La Guardia di Finanza di Ferrara ha sequestrato due autovetture oggetto di furto e

ricettazione e alcuni proiettili da sparo.

È successo nei giorni scorsi a Ferrara. Da qualche giorno i militari della Compagnia, nel

corso delle attività di controllo economico del territorio, avevano notato movimenti

sospetti all’interno di un magazzino situato nella zona industriale di via Bologna. Dopo

aver effettuato alcuni appostamenti, i finanzieri hanno effettuato l’accesso presso il

deposito, ove sono state rinvenute due autovetture, una risultata rubata ed una sottratta a

un pignoramento disposto dal Tribunale di Vicenza. L’autovettura rubata è una Volvo

XC60, priva di targhe, che all’atto dell’intervento era già completamente smontata

(motore, portiere, cofano, sedili ecc.), pronta per essere immessa sul mercato nero come

pezzi di ricambio, risultata trafugata a Occhiobello (RO) nel febbraio 2020 a danno di una

società polesana, che ne aveva fatto denuncia. La seconda autovettura rinvenuta è una

Porsche Cayenne di proprietà di una società vicentina, gravata da due provvedimenti di

pignoramento, non ancora smontata e forse destinata ad essere venduta sul mercato

nero.

La perquisizione dei locali ha consentito poi di rinvenire anche otto munizioni da sparo,

sette di calibro 9 x 17 mm e 1 di calibro 6.35 mm. Nessuna traccia delle armi da sparo,

ricercate anche nell’abitazione perquisita della persona titolare del deposito.

La persona individuata quale responsabile della sede perquisita è stata denunciata

all’Autorità Giudiziaria per i reati di ricettazione delle due autovetture provenienti dal furto

per la sottrazione al pignoramento giudiziario e per la detenzione abusiva di munizioni da

sparo.

Proseguono le indagini per individuare i soggetti che hanno concorso nel furto delle auto

e per verificare se sono stati ricettati ulteriori componenti di altre macchine rubate.

