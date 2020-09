ACQUISTA ONLINE UN GOMMONE, VIENE TRUFFATO

Visite: 2





Gli agenti della Polizia Postale di Ferrara hanno denunciato in stato di libertà un uomo molisano di 49 anni per truffa.

Nello specifico, gli agenti hanno ricevuto una denuncia da parte di un uomo38enne di Ferrara, il quale riferiva di aver notato sul sito e-commerce www.kijiji.it un annuncio relativo alla vendita di un gommone marca Joker modello Coaster 650 al prezzo di euro 5000,00.

La vittima, interessata dalla possibilità di ottenere quanto desiderato a un prezzo di mercato, contattava il venditore all’utenza telefonica per ottenere informazioni e concordare le modalità di pagamento, 500,00 euro di caparra con saldo alla consegna, versando l’anticipo tramite carta prepagata “postpay”.

Il presunto rivenditore quindi, una volta prelevato il denaro versato dall’acquirente, si rendeva irreperibile, disattivando il profilo utilizzato per pubblicizzare la vendita e l’utenza telefonica fornita in fase contrattazione, risultata poi intestata ad una persona extracomunitaria.

Al termine delle indagini, gli agenti della Polizia Postale sono riusciti ad accertare l’identità dell’autore della truffa, già noto alle forze dell’ordine proprio perché dedito alla commissione di tali specifici reati e denunciarlo alla competente A.G..

La Polizia Postale ricorda che il fenomeno delle frodi on line è in continua espansione, dunque bisogna farsi guidare da prudenza e buonsenso. La prima regola fondamentale verificare l’attendibilità del sito e lo del venditore e stare in allerta in caso di prezzi molto bassi, procedendo quantomeno ad effettuare confronti con altri siti. La seconda adottare esclusivamente un sistema di pagamento sicuro che garantisca il rimborso dell’intero importo dell’acquisto effettuato, incluso le spese di spedizione, nel caso in cui il prodotto sia consegnato danneggiato o non sia consegnato o se il prodotto ricevuto non corrisponde alla descrizione riportata nella scheda prodotto online.

