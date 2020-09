CENTO: INDIVIDUATI AUTORI DI ABBANDONO RIFIUTI

Visite: 231

Continua l’impegno della Polizia Locale e dell’associazione Agriambiente nella lotta all’abbandono dei rifiuti sul territorio. Questa volta è la Polizia Locale ad aver individuato gli autori dell’abbandono di ingombranti a lato di in una strada del capoluogo. Dopo alcuni appostamenti, operati anche da Agriambiente, che ricordiamo aver individuato già decine di responsabili di abbandoni nel 2020, la svolta nelle indagini la si deve ad una Ispettrice della Polizia Locale che sulla base di alcuni indizi ha orientato la ricerca nella zona di Corporeno, dove alla fine delle ricerche, ha messo alle strette una famiglia appena trasferita in zona, alla quale non è rimasto altro che ammettere la propria responsabilità. Ai trasgressori sarà applicata la sanzione di euro 300. Si coglie l’occasione per riferire che è stato anche individuato, come già successo altre decine di volte, il responsabile di un recente abbandono presso l’area del Cinepark in Via Matteo Loves La consapevolezza nel sapere di avere molteplici probabilità di essere individuati e colpiti può aiutare a mantenere i giusti comportamenti, necessari anche al fine di evitare l’aumento delle tariffe per la gestione dei rifiuti, a seguito di queste condotte irrispettose e ingiustificate.Dobbiamo essere tutti consapevoli dell’importanza che ha la tutela del decoro urbano, del rispetto per l’ambiente e del senso civico che si raggiunge adeguandosi scrupolosamente alle modalità di conferimento dei rifiuti, e in caso di dubbi si può contattare il servizio Clara Spa, disponibile per dare tutte le necessarie informazioni, comprese le modalità per il ritiro degli ingombranti.

