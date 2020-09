CENTO: Inaugurazione del restaurato Altare della Trasfigurazione, con pala omonima di Marcello Provenzali finanziato dal Lions Club di Cento

Visite: 69

Si terrà martedì 8 settembre alle ore 19 presso la Chiesa Collegiata di San Biagio l’inaugurazione del restaurato Altare della Trasfigurazione, con pala omonima di Marcello Provenzali.

Per quanto riguarda il restauro della Cappella e dell’opera pittorica, commissionato dal “Lions Club Cento” alla restauratrice dr.ssa Licia Tasini, avvalendosi della collaborazione dell’arch. Alberto Ferraresi, rileviamo che si tratta del service più importante nel contesto della conservazione del patrimonio artistico centese sviluppato dalla attività umanitaria del Club nell’annata 2019-2020.

Il contributo economico del Lions Club Centese è risultato di 21.000 euro.

L’opera, dopo il qualificato restauro, è ora pienamente apprezzabile dalla cittadinanza.



Gianluca Cazzola